Завтра большинство регионов Украины накроют грозы (карта)

В воскресенье в Украине ожидаются дожди и грозы, в Карпатах и на Закарпатье – сильные ливни.

Украину накроют дожди и грозы / фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в воскресенье, 12 июля, в большинстве областей будет дождливой. Без осадков лишь на Востоке и Юге.

Мощные ливни и дожди пройдут в большинстве областей Украины. Сухо будет только в Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Также могут не брать с собой дождевики и зонтики жители Сумской области и Крыма.

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На Запад вместе с дождями придет и похолодание. Столбики термометров поднимутся лишь до +15...+20. Холоднее всего в Украине будет в Ровненской области – всего +14...+16 градусов.

В южных и восточных регионах – жара. Воздух прогреется до +28...+34 на Юге, на Востоке – до +30...+33.

Относительно Киева, то жителям и гостям столицы следует быть готовыми к осадкам. Однако будет тепло – +27...+29.

"На Петра и Павла существенно похолодает в западных областях Украины. Температура воздуха снизится днем до +12...+18 градусов! На остальной территории Украины еще будет жарко – +28...+33 градуса", – написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Также отмечается, что 12 июля в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 июля, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +16...+18

Ривне – +14...+16

Житомир – +22...+24

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +29...+31

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29