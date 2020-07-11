Завтра большинство регионов Украины накроют грозы (карта)
В воскресенье в Украине ожидаются дожди и грозы, в Карпатах и на Закарпатье – сильные ливни.
Погода в Украине в воскресенье, 12 июля, в большинстве областей будет дождливой. Без осадков лишь на Востоке и Юге.
Мощные ливни и дожди пройдут в большинстве областей Украины. Сухо будет только в Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом информирует Укргидрометцентр.
Также могут не брать с собой дождевики и зонтики жители Сумской области и Крыма.
На Западе Украины объявили штормовое предупреждение на 11-12 июля
На Запад вместе с дождями придет и похолодание. Столбики термометров поднимутся лишь до +15...+20. Холоднее всего в Украине будет в Ровненской области – всего +14...+16 градусов.
В южных и восточных регионах – жара. Воздух прогреется до +28...+34 на Юге, на Востоке – до +30...+33.
Относительно Киева, то жителям и гостям столицы следует быть готовыми к осадкам. Однако будет тепло – +27...+29.
"На Петра и Павла существенно похолодает в западных областях Украины. Температура воздуха снизится днем до +12...+18 градусов! На остальной территории Украины еще будет жарко – +28...+33 градуса", – написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.
Также отмечается, что 12 июля в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 июля, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +16...+18
Ривне – +14...+16
Житомир – +22...+24
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31...+33
Донецк – +29...+31
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +27...+29
- Винница+29°... +17°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+29°... +13°
- Киев+31°... +19°
- Кропивницкий+31°... +15°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+29°... +13°
- Львов+27°... +11°
- Николаев+31°... +16°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+29°... +15°
- Ровно+31°... +13°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +13°
- Тернополь+29°... +13°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+30°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+30°... +16°