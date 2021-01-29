Сильные снегопады, ветер и гололедица: февраль в Украине начнется с ухудшения погоды
Ожидается до 10 сантиметров снега.
В понедельник, 1 февраля, в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
На выходных снег в Украине прекратится и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12° (карта)
В большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег: прирост снежного покрова 5-10 см.
Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.
На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.
30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности, желтый).
"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
В Украине завершающие выходные января обещают осадки, гололед и порывистый ветер. Будет преобладать периодически снег, в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине - дождь или мокрый снег.
"Днем 31-го января - временная пауза в осадках в большинстве областей Украины. Ночью ожидаются умеренные морозы, -3°-9°, а днем будет теплее-от -3° до +3°", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
В восточных областях, на юге, а также в Днепре с районами предполагается более теплая погода, днем +3°...+7°.
В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, только днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы -5°...-8°, днем ожидается 0°...-3°.
Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.
- Винница+1°... -6°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+4°... 0°
- Житомир+1°... -7°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -3°
- Киев+1°... -7°
- Кропивницкий0°... -5°
- Луганск+5°... +1°
- Луцк-1°... -9°
- Львов0°... -7°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса0°... -4°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно-1°... -9°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий0°... -8°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов0°... -5°
- Черновцы+5°... -3°