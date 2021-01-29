Сильные снегопады, ветер и гололедица: февраль в Украине начнется с ухудшения погоды

Ожидается до 10 сантиметров снега.

В Украине будут продолжаться снегопады / Фото УНИАН

В понедельник, 1 февраля, в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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В большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег: прирост снежного покрова 5-10 см.

Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко

В Украине завершающие выходные января обещают осадки, гололед и порывистый ветер. Будет преобладать периодически снег, в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине - дождь или мокрый снег.

"Днем 31-го января - временная пауза в осадках в большинстве областей Украины. Ночью ожидаются умеренные морозы, -3°-9°, а днем будет теплее-от -3° до +3°", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

В восточных областях, на юге, а также в Днепре с районами предполагается более теплая погода, днем +3°...+7°.

В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, только днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы -5°...-8°, днем ожидается 0°...-3°.

Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.