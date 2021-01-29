Впереди непогода: синоптик заявила, что "пауза" между двумя циклонами будет очень короткой

Февраль начнется приходом в Украину нового циклона.

Синоптик спрогнозировала приход нового циклона / Фото ua.depositphotos.com

В Украине завершающие выходные января обещают осадки, гололед и порывистый ветер. Будет преобладать периодически снег, в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине - дождь или мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Днем 31-го января - временная "пауза" в осадках в большинстве областей Украины. Ночью ожидаются умеренные морозы, -3°-9°, а днем будет теплее-от -3° до +3°", - написала она.

В восточных областях, на юге, а также в Днепре с районами предполагается более теплая погода, днем +3°...+7°.

В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, только днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы -5°...-8°, днем ожидается 0°...-3°.

Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.

Прогноз погоды в Украине на выходные: данные погоды УНИАН

В ближайшую субботу Украину продолжит заливать дождями и засыпать снегом. А в воскресенье осадки прекратятся и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12°.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается снег, температура воздуха ночью -4°, днем +1°. В воскресенье в столице выглянет солнце, осадки прекратятся, температура: -10°...-1°.