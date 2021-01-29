Впереди непогода: синоптик заявила, что "пауза" между двумя циклонами будет очень короткой
Февраль начнется приходом в Украину нового циклона.
В Украине завершающие выходные января обещают осадки, гололед и порывистый ветер. Будет преобладать периодически снег, в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине - дождь или мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Днем 31-го января - временная "пауза" в осадках в большинстве областей Украины. Ночью ожидаются умеренные морозы, -3°-9°, а днем будет теплее-от -3° до +3°", - написала она.
В восточных областях, на юге, а также в Днепре с районами предполагается более теплая погода, днем +3°...+7°.
В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, только днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы -5°...-8°, днем ожидается 0°...-3°.
Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.
Прогноз погоды в Украине на выходные: данные погоды УНИАН
В ближайшую субботу Украину продолжит заливать дождями и засыпать снегом. А в воскресенье осадки прекратятся и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12°.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается снег, температура воздуха ночью -4°, днем +1°. В воскресенье в столице выглянет солнце, осадки прекратятся, температура: -10°...-1°.
- Винница+1°... -6°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+4°... 0°
- Житомир+1°... -7°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -3°
- Киев+1°... -7°
- Кропивницкий0°... -5°
- Луганск+5°... +1°
- Луцк-1°... -9°
- Львов0°... -7°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса0°... -4°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно-1°... -9°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий0°... -8°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов0°... -5°
- Черновцы+5°... -4°