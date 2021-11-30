В Харькове сильный ветер наделал бед. По всему городу повалены деревья, разбиты минимум 5 автомобилей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, в одном из спальных районов оборвало линии электропередачи. Еще ночью на место выезжали электрики и устраняли последствие непогоды. По данным Telegram-канала "Веха", инцидент произошел на Московском проспекте, 142. Там ветер повалил дерево на электропровода.
Также в центре города от ветра не устоял светофор.
Также в разных районах города от поваленных деревьев пострадали припаркованные на улице автомобили.
К счастью, информации о пострадавших не поступало.
Штормовое предупреждение по Украине
Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 30 ноября, в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.
"30 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении от Укргидрометцентра.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
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