К счастью, информации о пострадавших не поступало.

В Харькове сильный ветер наделал бед. По всему городу повалены деревья, разбиты минимум 5 автомобилей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, в одном из спальных районов оборвало линии электропередачи. Еще ночью на место выезжали электрики и устраняли последствие непогоды. По данным Telegram-канала "Веха", инцидент произошел на Московском проспекте, 142. Там ветер повалил дерево на электропровода.

Также в центре города от ветра не устоял светофор.

Также в разных районах города от поваленных деревьев пострадали припаркованные на улице автомобили.

К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 30 ноября, в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.

"30 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении от Укргидрометцентра.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская