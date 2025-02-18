На этой неделе снег еще продержится в большинстве регионов.

Со следующей недели Украину ждет определенное потепление, в дневные часы уже может быть плюсовая температура. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что пока в Украине будет удерживаться мороз. "Эта неделя, в принципе, вместе с выходными, которые были, пожалуй, такая самая морозная, самая зимняя неделя за весь сезон зимний. Хотя посмотрим, потому что еще в дальнейшем сложно говорить. Но по крайней мере в ближайшей перспективе, то эта неделя у нас с морозами, со снегами, а дальше уже будет определенное повышение на следующей неделе", - рассказала Птуха.

Синоптик отметила, что сейчас, по крайней мере на сегодня, погодную ситуацию в Украине определяет поле высокого давления, антициклон, поэтому 18 февраля будет без осадков.

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19-20 февраля будет проходить атмосферный фронт, который повлечет большую облачность и осадки. Так, 19 февраля в северный, западных и центральных областях, а 20 числа - в большинстве областей ожидается небольшой снег. "Несколько сантиметров еще добавится, возможно", - сказала эксперт и добавила, что на дорогах будет сохраняться гололедица.

Так, отметила Птуха, в дальнейшем, с прохождением атмосферного фронта, ночи уже будут не столь холодные, но все равно ощутимо, -7°...-14°. Холоднее всего будет на востоке и в Карпатах - до -18°.

Днем 18-19 февраля будет-1°...-7°, несколько теплее будет в юго-западной части Украины - от -2° до +3°.

"После того, как пройдет этот атмосферный фронт, уже 21-22 февраля - снова антициклон, снова поле высокого давления и, соответственно, снова возвращение к морозам, к таким, как, в принципе, у нас есть сейчас. То есть в большинстве областей, опять же, ночью -9°...-15°, в Карпатах, восток, северо-восток - опять же, до -20° местами. А дневные максимумы - снова стабильно -1°...-7°, юго-запад - от -3° до +3° в дневные часы", - сказала Птуха и добавила:

"Определенное повышение пока прогнозируется на начало следующей недели. Там уже изменение синоптической ситуации и больше процессов с запада".

Она добавила, что в дневные часы уже может быть плюсовая температура. "Если сейчас у нас мороз и днем, и ночью, и, соответственно, и снежный покров сохраняется в течение всей недели, то начиная со следующей недели все же могут быть уже и плюсовые значения в дневные часы", - отметила синоптик.

Таким образом со следующей недели снежный покров местами может начать таять и сходить. На этой же неделе он еще продержится в большинстве регионов, где снег выпал.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается аномально морозная погода, местами с небольшим снегом. Речь идет о среднесуточных значениях температуры воздуха на 5-8 градусов ниже климатической нормы.

Кибальчич пояснил, что такая морозная погода будет связана с господством на нашей территории холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления.

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