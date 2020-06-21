В Черновицкой области из-за ночного ливня река вышла из берегов и затопила огороды селян (фото)
Непогода затопила часть села Большой Кучуров вблизи Черновцов.
В Черновицкой области в результате сильного ночного ливня затопило часть села Большой Кучуров недалеко от областного центра.
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Как сообщил председатель Великокучуривской объединенной территориальной общины Василий Тодеренчук, непогода затопила огороды местных жителей, несколько улиц, а также территорию в центре села возле местного ресторана.
По сообщению журналистки Галины Еремицы, утром 21 июня река Дерелуй вышла из берегов и затопила село. На опубликованных журналисткой фото и видео видно, что огороды местных жителей практически утонули под водой.
Как сообщают в Черновицком гидрометцентре, в ближайшие дни в области ожидается продолжение гроз. Накануне в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение, призвав местных жителей быть внимательными в выходные из-за резкого ухудшения погодных условий. Кроме того, в гидрометцентре сообщили о вероятности подтопления отдельных населенных пунктов в связи с возможным выходом воды в горных реках на пойму.
Как сообщал Погода.УНИАН, в течение 21-22 июня на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: грозы, град и швальний ветер.
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