На Украину надвигаются грозы и штормовой ветер
В Закарпатской и Прикарпатских областях ожидаются обильные дожди.
В течение 21-22 июня на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: грозы, град и швальний ветер.
Мощный ветер повалил деревья на Житомирщине
Об этом говорится в предупреждении Укргидрометцентра.
«21-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Ранее климатолог предупредила, что смерчи в Украине становятся мощнее и заранее предугадать их появление невозможно.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+26°... +17°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+26°... +18°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +17°
- Киев+29°... +19°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+26°... +18°
- Львов+23°... +16°
- Николаев+28°... +18°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+31°... +19°
- Ровно+25°... +17°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+26°... +16°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+21 °
Влажность:84 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков:36 %
Восход:05:44
Закат20:38
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
Лента новостей