На Украину надвигаются грозы и штормовой ветер

В Закарпатской и Прикарпатских областях ожидаются обильные дожди.

Погода в Украине ухудшится / Фото УНИАН

В течение 21-22 июня на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: грозы, град и швальний ветер.

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Об этом говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

«21-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Ранее климатолог предупредила, что смерчи в Украине становятся мощнее и заранее предугадать их появление невозможно.