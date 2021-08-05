Кое-где вода смывала асфальт, в городе остановился транспорт.

В Хмельницком, где накануне была жара, за считанные секунды дороги и тротуары превратились в бурные потоки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в городе из-за непогоды остановился транспорт.

Воды на некоторых улицах было по пояс. Из-за забитых канализационных люков вода не могла попасть в коллекторы и просто била из-под земли.

Некоторые отнеслись к потопу с юмором и по улицам передвигались на досках для серфинга.

Как сообщает "Независимый общественный портал", ливнем смыло асфальт на перекрестке улиц Грушевского и Героев Майдана.

В некоторых микрорайонах города к ливню еще и добавился град, сообщает местное издание ye.ua. Кое-где не только подтопило улицы, но и подъезды домов.

Как сообщается, на одной из улиц произошел пожар: в троллейбусе загорелась крыша. Пока точно не известны причины, но похоже из-за электрозамыкания.

После того как ливень поутих, над городом появилась радуга.

Погода в Хмельницком сегодня, 5 августа

По данным ГСЧС Украины, сегодня в Хмельницком будет облачно с прояснением, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 м/с.

Температура днем составит 26-28° тепла.

Автор: Екатерина Лиманская