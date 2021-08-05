В Хмельницком, где накануне была жара, за считанные секунды дороги и тротуары превратились в бурные потоки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, в городе из-за непогоды остановился транспорт.
Воды на некоторых улицах было по пояс. Из-за забитых канализационных люков вода не могла попасть в коллекторы и просто била из-под земли.
Некоторые отнеслись к потопу с юмором и по улицам передвигались на досках для серфинга.
Как сообщает "Независимый общественный портал", ливнем смыло асфальт на перекрестке улиц Грушевского и Героев Майдана.
В некоторых микрорайонах города к ливню еще и добавился град, сообщает местное издание ye.ua. Кое-где не только подтопило улицы, но и подъезды домов.
Как сообщается, на одной из улиц произошел пожар: в троллейбусе загорелась крыша. Пока точно не известны причины, но похоже из-за электрозамыкания.
После того как ливень поутих, над городом появилась радуга.
Погода в Хмельницком сегодня, 5 августа
По данным ГСЧС Украины, сегодня в Хмельницком будет облачно с прояснением, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура днем составит 26-28° тепла.