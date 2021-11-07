Лишь в одной области ожидаются дожди.

Сегодня, 7 ноября, температура в Украине продолжит снижаться. Похолодание затронет все уголки страны, включая южные области. Холоднее всего будет на Западе и Севере, где температура не поднимется выше +10°...+12°. В Ивано-Франковской области - дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет температура на уровне +9°...+11°, лишь в Черновицкой области столбики термометров покажут +13°. В Ивано-Франковской области ожидаются дожди, на остальной территории - сухо, небольшая облачность.

На севере страны сегодня тоже будет довольно прохладно. Здесь воздух прогреется лишь до +11°...+12°. Будет сухо, небольшая облачность.

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В центральных областях - такая ж погода. До +12°, сухо, небольшая облачность.

Чуть теплее будет на Востоке. Здесь столбики термометров покажут +12°...+13°, а в Донецкой и Луганской областях ожидается ясная и безоблачная погода.

На Юге сегодня будет буквально на пару градусов теплее, чем по всей Украине. Здесь воздух прогреется до +12°...+14°, в Крыму - до +15°. Сухо, небольшая облачность.

Напомним, в Украине на этих выходных прогнозируют начало похолодания. Температура воздуха будет плавно снижаться. Прохладный воздух будет распространяться по территории Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская