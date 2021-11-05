Уже с завтрашнего дня температура в Украине начнет снижаться.

Начиная с завтрашнего дня в Украине начнет ухудшаться погода. Ожидается похолодание, утренние туманы, дожди, а в Карпатах - снег.

Об этом "Обозревателю" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По словам синоптика, похолодание начнется уже в выходные, 6-7 ноября. Температура воздуха будет плавно снижаться. Прохладный воздух будет распространяться по территории Украины.

"В субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры у нас будут в пределах +10…+12 градусов. В ночные часы температура будет в пределах положительных значений, +4…+6 градусов, морозов не ожидается", - рассказала синоптик.

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По ее данным, в ближайшие дни ночные и утренние туманы будут наблюдаться чаще. Может быть плохая видимость до 200-500 метров.

Поскольку атмосферный фронт будет двигаться, соответственно будет перемещаться и зона с осадками. Так, в субботу, по данным специалиста, возможны дожди в северных и центральных областях. В понедельник погода без существенных осадков по всей Украине.

"С начала новой недели, 8 ноября, мы ожидаем значительно более прохладную погоду. Ожидается дальнейшее понижение температуры, даже до +6… +8 градусов в дневные часы. На равнинной части территории Украины снова кое-где будет дождь", - предупредила синоптик и добавила, что в ночные часы будут появляться небольшие морозы.

"О мощных снегопадах речь не идет, но возможен небольшой мокрый снег за счет похолодания... В Карпатах возможен снег даже в ближайшие дни", - сказала она.

Напомним, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что до конца текущей недели в Украине будет теплая, но влажная погода, а с понедельника к нам придет холодный северный воздух.

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Автор: Екатерина Лиманская