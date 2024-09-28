Во многих областях воздух еще будет прогреваться до +28...+31°.

В течение выходных погода в ряде областей испортится. В частности, на западе страны значительно похолодает, усилится ветер и пройдут дожди и грозы, а в Карпатах ожидается мокрый снег. В то же время на остальной территории все еще будет по-летнему тепло, местами воздух будет прогреваться до +28°...+31°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 28 сентября

Днем на западе Украины в субботу ожидаются умеренные осадки, местами грозы. Температура +21...+26 °С, в Карпатах +15...+20 °С.

В северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура будет держаться в пределах +25...+30 °С.

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В центральных областях также будет переменная облачность и без осадков, а воздух прогреется до +26...+31 °С.

В южной части и в Крыму будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +26...+31 °С.

На востоке страны также будет сухо. Скорость ветра 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

Погода 29 сентября

"В западных областях под влиянием малоподвижного холодного фронта ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут дожди, в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом. Кое-где возможны отдельные грозы", - прогнозирует Кибальчич.

Ветер в западных областях будет 7-12 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем не выше +9...+14 °С. В Карпатах в течение суток только +2...+7 °С.

В северных областях продолжится период теплой и сухой погоды, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

В центральных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

В южной части и в Крыму будет солнечно и сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью +14...+19 °С, а днем +24...+29 °С.

В восточных областях осадков также не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что на выходных в Киеве будет сухо. В субботу ожидается до +27, но появится порывистый ветер. В воскресенье температура снизится до +24, а уже 2 октября вероятно более ощутимое похолодание.

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