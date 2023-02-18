Вместе с осадками и сильным ветром в Украине ожидается и потепление.

Сегодня и завтра погоду в Украине испортит активный балтийский циклон, но в то же время ожидается существенное потепление. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"В субботу на всей территории страны пройдут умеренные осадки в виде дождя и снега. Усилится ветер западной четверти, а также ощутимо повысится температурный фон", - прогнозирует синоптик.

В западных областях днем местами ожидается небольшой дождь. В Карпатах в течение суток сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, метели. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, в высокогорной части Карпат до 25 м/с. Температура повысится до +5...+10 °С.

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В северной части страны днем ожидается небольшой мокрый снег, дождь и морось. Ветер днем западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха +2...+7 °С.

В центральных областях утром и днем осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха повысится до +3...+8 °С.

На юге Украины утром и днем небольшой, местами умеренный дождь, в Приазовье с мокрым снегом. Местами порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха днем +6...+11°С.

На востоке днем ожидается умеренный снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем будет до -1...+4 °С.

Погода на завтра

19 февраля в западной части страны ожидается дождь с мокрым снегом, в Карпатах умеренные осадки. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 ... +5 °С, днем +3...+8 °С, на Закарпатье и Буковине до +10 °С.

В северных областях местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2. ..+3 °С, днем 0...+5 °С.

В центральных областях ночью местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

На юге Украины ночью пройдет умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +6...+11°С, в Одесской области до +13°С.

В восточной части в течение суток местами ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем -1...+4 °С.

По данным Укргидрометценра, сегодня в Украине ожидается мощный ветер. Скорость ветра в большинстве областей будет достигать 17-22 м/с, в западных областях местами порывы до 25 м/с, а на высокогорье Карпат - до 40 м/с.

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