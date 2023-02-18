Сегодня в Украине ожидается мощный ветер.

Сегодня в Украине ожидается мощный ветер, самый сильный - в Карпатах. Из-за непогоды по всей стране объявили штормовое предупреждение.

Так, по данным Укргидрометцентра, скорость порывов ветра в большинстве областей будет достигать 17-22 м/с, в западных областях местами до 25 м/с, а на высокогорье Карпат - до 40 м/с.

Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый, а в Карпатах - II уровень опасности, оранжевый.

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Также, по данным синоптиков, на Закарпатье ожидается значительный дождь, а в Карпатах и в северо-восточных областях - значительный снег.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили синоптики.

Погода на выходные - прогноз на 18 и 19 февраля

По данным Укргидрометцентра, сегодня и завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь, на Закарпатье значительные дожди, в Карпатах и северо-восточных областях значительный снег. Но уже в понедельник небольшие осадки останутся только в западных и южных областях.

Температура сегодня днем составит +3°...+9°, в Карпатах будет около 0°. 19 февраля в Украине ночью будет около 0°, днем +1°...+6°, а в Карпатах ночью и днем -1°...-6°.

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