Дожди и мокрый снег ожидаются по всей стране.

Сегодня, 18 октября, в Украине ожидается мокрая и ветреная погода. Температура в большинстве областей повысится, местами до +10°...+12°, однако потепление практически не будет ощущаться из-за осадков и ветра. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет +7°...+12°. Теплее сего будет на Прикарпатье. Практически повсеместно пройдут дожди, местами осадки будут сильными.

На севере Украины тепло распределится неравномерно. В Сумской области температура днем будет около +2°, здесь ожидается мокрый снег. В Черниговской области будет дождить, а столбики термометров покажут +5°. В Киевской и Житомирской областях воздух погреется до +8° и также пройдут небольшие дожди.

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На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь осадки будут в виде мокрого снега, а температура будет колебаться в пределах +2°...+3°.

В центральной части, как и на севере, будут температурные контрасты. В районе Днепра и Полтавы столбики термометров покажут +3°, здесь ожидается мокрый снег. На остальной территории воздух прогреется до +7°...+8°, в Винницкой области - до +10°. Ожидаются дожди, местами - сильные.

Жителей юга Украины сегодня также ждет мокрая погода. Здесь столбики термометров покажут +6°...+10°, лишь в Запорожской области будет прохладнее - около +4°.

Ухудшение погоды в Украине - что известно

Как ранее сообщал Погода УНИАН, 18 и 19 февраля украинцев ждет мокрая погода. По всей стране ожидаются дожди и мокрый снег.

Завтра осадки останутся лишь на западе, местами на севере, а также в Крыму и Винницкой области. Вместе с дождями придет и потепление.

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