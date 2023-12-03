В столице возможна погодная опасность, отметила эксперт.

Погода в Украине в начале следующей недели будет определяться антициклоном Dunja - ожидаются прояснения, особенно ночью, которые будут способствовать снижению температуры воздуха.

В ночь на понедельник, 4 декабря, похолодает - на большей части территории прогнозируется от -5 до -10 градусов, а на западе и севере местами ожидается до -12...-14, предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее данным, вероятность осадков маленькая.

Днем прогнозируется -4 ... +1, а на южной части нашего государства может быть намного теплее - от +2...+6.

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Погода в Киеве завтра ожидается морозная и сухая, может быть скользко. "...Ночью - 5-8 градусов, днем -1 - 3 градуса", - добавила Диденко.

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Утром 3 декабря в Киевской области и в Киеве температура воздуха составляла около 0 градусов, местами был туман, на дорогах возникла гололедица.

Сообщалось, что на западе нашего государства температура воздуха может достичь отметки +3 градуса, а на юге прогнозировалась почти весенняя погода: +13...+15 и небольшая облачность.

Справка УНИАН. Антициклон - это область стабильного атмосферного давления, где воздух движется от центра во все стороны и образует замкнутое кольцо. Он приносит людям спокойную погоду - безоблачное небо, тихий ветер. Антициклон может оставаться на месте в течение нескольких дней.

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