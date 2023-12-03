Местами на западе будут морозы, а на юге воздух прогреется до весенних +15°.

В воскресенье, 3 декабря, в Украине ожидаются сильные температурные контрасты. На западе местами даже днем будет мороз, а на юге воздух прогреется до +15°. При этом осадков по стране станет меньше: снег и небольшие дожди останутся лишь местами в западных и северных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины будет пасмурно, а столбики термометров покажут -1°...+3°, лишь в Черновицкой области воздух прогреется до +7°. Местами будет снежить.

Также пасмурная погода ждет и жителей севера Украины, где сегодня ожидается от +1° до +3°. Тут местами возможны небольшие дожди.

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На востоке Украины будет переменная облачность. В Харьковской области столбики термометров покажут +10°, а в Донецкой и Луганской воздух прогреется до +14°. Без осадков.

Сухо и немного облачно будет и в центральной части Украины. Тут разброс температура будет от +5° в Винницкой области до +12 - в Днепропетровской.

На юге Украины традиционно будет теплее всего. Тут воздух разогреет практически до весенних показателей +13°...+15°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

Приметы погоды 3 декабря

Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге. Если снег пошел, то 3 июня пойдет дождь.

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