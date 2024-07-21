В Киеве завтра возможен грозовой дождь, спрогнозировала эксперт.

Погода в Украине на части территории скоро изменится - в северных областях в четверг, 25 июля, прогнозируется "кратковременное ощутимое похолодание".

В понедельник, 22 числа, максимальная температура воздуха в большинстве регионов ожидается от +25 до +29 градусов, а на юге и юго-востоке немного выше - 34, а местами и 35, поделилась прогнозом синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"О серьезных дождях в Украине речь не идет. Ночью на юго-западе погремит с дождем - местами Одесская, Винницкая, Черновицкая область. Если какой локальный дождь выпадет, думаю, каждый будет рад", - отметила эксперт.

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По словам Диденко, погода завтра в Киеве прогнозируется не очень жаркая - днем прогнозируется от +26 до +28. В столице Украины ночью и утром может пройти грозовой дождь, однако на протяжении большей части понедельника ожидается сухая погода.

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В июле в Украине была очень жаркая погода - температура воздуха, по сведениям синоптиков, была близкой к отметке +40.

В Киеве с начала текущего месяца зарегистрировали более 10 температурных рекордов. В частности, новый температурный пик зафиксировали 17 июля - тогда в столице было 35,6 градуса, а это на 0,2 градуса больше, чем в 2016 году, когда был зарегистрирован предыдущий рекорд.

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