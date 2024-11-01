Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 1 ноября объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

"По территории Львовской области и по городу Львову 1 ноября порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области

Ноябрь на Львовщине начнется еще осенним теплом, но будет ветрено. Такую погоду будет определять теплый сектор циклонической депрессии над Скандинавией.

По Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по области составит +13°...+18°. Во Львове воздух максимально прогреется до +15°...+17°.

В целом, по данным синоптиков, средняя за ноябрь температура на Львовщине ожидается на равнине +3,7°, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается на равнине 43 мм, в горах - 68 мм, что составляет 86-110% от нормы.

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