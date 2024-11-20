Погода ухудшится сегодня днем.

20 ноября погода во Львове и Львовской области значительно ухудшится: ожидаются дожди, снег, мокрый снег и сильные порывы ветра. предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львове, по данным синоптиков, ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Днем в городе пройдет значительный дождь с переходом в мокрый снег и снег. Также ожидается налипание мокрого снега; на отдельных участках дорог гололедица.

По территории Львовской области также будут порывы ветра 17-22 м/с, днем местами 25 м/с. Днем ожидается значительный дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега; на отдельных участках дорог гололедица.

Видео дня

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 20 ноября - прогноз по Львовской области

В среду погоду на Львовщине будет определять прохождение активных атмосферных фронтов от циклона над Балтикой.

По Львовской области будет облачно. Днем ожидается значительный дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега; на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, днем местами 25 м/с. Температура в течение суток составит +4°...+9°, а во второй половине дня ожидается снижение до 0°...+5°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Днем пройдет значительный дождь с переходом в мокрый снег и снег, налипание мокрого снега; на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура в течение суток 6°...+8°, а во второй половине дня ожидается похолодание до 0°...+2°.

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