Ливень в Запорожье превратил улицы в реки (видео)
Под Вознесеновским мостом затопило маршрутку, люди вынуждены были ждать спасателей.
Улицы Запорожья превратились в реки после сильного ливня, накрывшего город сегодня вечером, 13 июля.
Из-за ливня в городе улицы города затопило, в некоторых местах вода достигала колен. Из-за невозможности проехать по глубоким лужам образовались пробки.
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Пострадали из-за ливня также пассажиры общественного транспорта. Так, под Вознесеновским мостом затопило маршрутку, люди вынуждены были ждать спасателей.
Также пострадали некоторые заведения, особенно те, что находятся в подвальных помещениях.
"Дороги сильно затопило на улице Школьной. Машины едут очень медленно, лужи очень глубокие. Потоп также на дамбе в районе Пушкина. В сторону Фестивальной сейчас вообще не проехать, образовалась огромная пробка. Машины стоят в лужах и не могут ехать. Из-за сильного ливня отключились светофоры. Недалеко от Анголенко уже произошло ДТП", - пишет местное издание Вгороде. Запорожье.
Как сообщал УНИАН, ранее на Николаев обрушилась непогода. Ливень, который сопровождался сильным ветром, затопил улицы.
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