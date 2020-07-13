Ливень в Запорожье превратил улицы в реки (видео)

Под Вознесеновским мостом затопило маршрутку, люди вынуждены были ждать спасателей.

Ливень в Запорожье превратил улицы в реки / фото @lera.ramenskaya

Улицы Запорожья превратились в реки после сильного ливня, накрывшего город сегодня вечером, 13 июля.

Из-за ливня в городе улицы города затопило, в некоторых местах вода достигала колен. Из-за невозможности проехать по глубоким лужам образовались пробки.

Читайте также Одессу затопило ливнем, автомобили вынуждены "переплывать" улицы (видео)

Пострадали из-за ливня также пассажиры общественного транспорта. Так, под Вознесеновским мостом затопило маршрутку, люди вынуждены были ждать спасателей.

Также пострадали некоторые заведения, особенно те, что находятся в подвальных помещениях.

"Дороги сильно затопило на улице Школьной. Машины едут очень медленно, лужи очень глубокие. Потоп также на дамбе в районе Пушкина. В сторону Фестивальной сейчас вообще не проехать, образовалась огромная пробка. Машины стоят в лужах и не могут ехать. Из-за сильного ливня отключились светофоры. Недалеко от Анголенко уже произошло ДТП", - пишет местное издание Вгороде. Запорожье.

Как сообщал УНИАН, ранее на Николаев обрушилась непогода. Ливень, который сопровождался сильным ветром, затопил улицы.