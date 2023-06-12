В течение недели периодически в Украине ожидаются дожди и грозы.

В ближайшую неделю в Украину вернется летнее тепло - во многих областях температура будет подниматься до +26°...+29°. Также всю неделю местами ожидаются дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с пасмурной и прохладной погоды. Местами пройдут дожди и ливни, а столбики термометров в большинстве областей покажут +16°...+22°. На западе Украины будет около +13°...+15°.

Во вторник, 13 июня, погода в Украине чуть улучшится: станет больше солнца, а на западе потеплеет до +16°...+19°. На остальной территории ожидается +19°...+25°. Местами на западе и юге страны пройдут дожди, ливни, а в Крыму - с грозами.

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В среду, 14 июня, небольшие дожди, местами грозами, ожидаются в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Донецкой областях и в Крыму. По всей стране будет преобладать небольшая облачность, а воздух прогреется до более комфортных +19°...+26°.

В середине месяца, 15 июня, потепление в Украине продолжится. В большинстве областей воздух прогреется до комфортных +24°...+26°, лишь на крайнем западе ожидается около +21°...+23°. А местами в центральных областях и на юге столбики термометров поднимутся до +26°...+28°. На западе и юго-востоке будет дождить.

Перед выходными, 16 июня, на западе Украины будут много гроз, однако на температуру они существенно не повлияют, лишь во Львовской области столбики термометров упадут до +18°. На остальной территории Украины будет сухо, а воздух прогреется до +25°...+28°.

На выходных, 17 и 18 июня, в Украине станет еще теплее. Температура практически по всей стране поднимется до +25°...+29°, лишь местами на западе будет +22°...+24°. Также в западных областях и в Крыму покапают небольшие дожди.

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