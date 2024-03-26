Температура на этой неделе постепенно повысится.

Последняя неделя марта приготовила для нас весеннюю погоду. По южным областям сегодня еще будут атмосферные фронты с осадками. В течение недели воздушные потоки изменятся, что приведет к повышению температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

26 марта на юге страны, в большинстве центральных и северных областей пройдут умеренные дожди. Днем в восточных областях местами ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура сегодня днем составит днем 8-13° тепла.

В последующие двое суток в Украине будет преобладать погода без осадков, лишь днем 27 марта в восточных областях, а 28 марта на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет от 4° тепла до 1° мороза, на Закарпатье и в Крыму, а в четверг на Правобережье ожидается 1-7° тепла. Днем воздух прогреется уже до 10-17° тепла.

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Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

29 марта в Украине, кроме большинства восточных областей, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. На высокогорье Карпат осадки будут с мокрым снегом. Температура ночью 4-10°, на востоке и юго-востоке страны 0-6° тепла. Днем столбики термометров по всей Украине покажут 13-19°.

Как долго в Украине продлится потепление - прогноз синоптика

О потеплении в Украине в ближайшее время говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, вскоре столбики термометров будут показывать +15...+22 градуса. Такая теплая погода, по ее данным, продлится вплоть до начала апреля.

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