В ближайшие дни температура в столице будет постепенно повышаться.

Завершающая неделя марта принесет для Киевщины настоящую весеннюю погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"С приближением к выходным температурные показатели день за днем будут расти", - говорят синоптики.

Так, по их данным, сегодня в столице будет до +10°, 27 марта температура повысится до +12°. 28 и 29 марта будет уже до +15°, а в субботу, 30 марта, ожидаются приятные +19°.

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Осадки на этой неделе ожидаются только во вторник и в пятницу. В остальное время уже будет выглядывать солнышко.

"Однако обратите внимание, что утро еще прохладное, поэтому одевайтесь соответственно погоде", - отметили синоптики.

Потепление в Украине - что известно

В Украину приходит весеннее тепло. Уже сегодня в большинстве областей ожидается +9...+13 градусов, только вдоль полосы Сумщина-Черкасщина-Херсонщина и в Крым будет немного свежее, +6...+9 градусов.

По данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшей перспективе холода в Украине не видно. Зато, вплоть до начала апреля, ожидаются замечательные +15...+22 градуса.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в целом последняя неделя марта в Украине будет аномально теплой. На выходных не исключены температурные рекорды в большинстве областей нашей страны.

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