Уже сегодня во многих областях будет +9...+13 градусов

Холодная погода покидает Украину, на смену ей приходит весеннее тепло. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, сегодня в течение дня ожидается +9...+13 градусов, а вдоль полосы Сумщина-Черкасщина-Херсонщина вплоть до Крыма будет немного свежее, +6...+9 градусов.

Дожди сегодня пройдут в восточных областях, в большинстве центральных (кроме Винницкой области), местами в северных областях и на юге, кроме Одесской области. На западе без осадков, даже с солнышком.

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В Киеве днем будет без осадков, а максимальная температура воздуха предполагается в пределах +10 градусов.

"Похоже, что холод наконец завершается, по крайней мере, в ближайшей перспективе, и дальше, вплоть до начала апреля нас ожидают замечательные +15...+22 градуса!" - сообщила Наталка Диденко.

Потепление в Украине - что известно

Последняя неделя марта этого года будет аномально теплой. По словам синоптика Игоря Кибальчича, на выходных, 30 и 31 марта, возможны рекордные показатели дневной температуры в большинстве областей.

В то же время, по его данным, в нашей стране на этой неделе пройдут дожди, местами интенсивные. В отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер.

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