Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.

Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности / galinfo.com.ua

В понедельник, 14 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, 14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном похолодании. Ожидается, что на выходных 19-20 сентября в Украине температура воздуха снизится, даже возможны заморозки.

Текущая неделя в Украине начался с сухой и солнечной погоды. Однако уже в четверг, 17 сентября, к нам придут первые осенние дожди.

В понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло температура днем поднимется до +31°. Осадков синоптики не обещают.