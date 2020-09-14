Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности
Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.
В понедельник, 14 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Жарко и солнечно: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по прогнозу синоптиков, 14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном похолодании. Ожидается, что на выходных 19-20 сентября в Украине температура воздуха снизится, даже возможны заморозки.
Текущая неделя в Украине начался с сухой и солнечной погоды. Однако уже в четверг, 17 сентября, к нам придут первые осенние дожди.
В понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло температура днем поднимется до +31°. Осадков синоптики не обещают.
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- Днепр+28°... +13°
- Донецк+28°... +10°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+29°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +12°
- Луганск+27°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+25°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°