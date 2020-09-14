Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности

14:09, 14 сентября 2020
10
0

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.

Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности / galinfo.com.ua
Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности / galinfo.com.ua

В понедельник, 14 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 

Жарко и солнечно: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр

Так, по прогнозу синоптиков, 14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр
Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном похолодании. Ожидается, что на выходных 19-20 сентября в Украине температура воздуха снизится, даже возможны заморозки.

Текущая неделя в Украине начался с сухой и солнечной погоды. Однако уже в четверг, 17 сентября, к нам придут первые осенние дожди. 

В понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло температура днем поднимется до +31°. Осадков синоптики не обещают. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги:
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
66 %
757 мм
5.1 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять