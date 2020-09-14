Синоптики рассказали, когда в Украину придут дожди
Дожди вернутся в Украину уже на этой неделе.
На этой неделе в Украине установилась сухая и солнечная погода. УНИАН узнал, когда к нам придут первые осенние дожди.
Жарко и солнечно: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие дни дождей в Украине не ожидается, осадки придут 17 сентября.
Так, в четверг, 17 сентября, дождь пройдет в западных и местами в северных областях Украины. Днем температура воздуха по стране составит +21…+30 градусов.
По предварительному прогнозу, с 18 сентября в Украине снова установится сухая погода, дожди вернутся аж 28 числа. В этот день осадки ожидаются местами в западных, южных и центральных регионах. Периодические дожди будут идти по всей Украине до конца сентября и в начале октября. При этом значительного похолодание не ожидается: температура воздуха будет стабильно подниматься до +15…+20 градусов.
Погода в Украине
В понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло, температура днем поднимется до +31°, без осадков.
Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на этой неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится, небольшое похолодание ожидается только на выходных.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 24 сентября.
- Винница+25°... +12°
- Днепр+28°... +12°
- Донецк+28°... +10°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+28°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+25°... +16°
- Кропивницкий+26°... +11°
- Луганск+26°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+25°... +10°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+30°... +14°
- Хмельницкий+25°... +11°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+25°... +13°