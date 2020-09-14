Синоптики рассказали, когда в Украину придут дожди

09:56, 14 сентября 2020
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Дожди вернутся в Украину уже на этой неделе.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди / фото: ua.depositphotos.com
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди / фото: ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине установилась сухая и солнечная погода. УНИАН узнал, когда к нам придут первые осенние дожди. 

Жарко и солнечно: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие дни дождей в Украине не ожидается, осадки придут 17 сентября. 

Так, в четверг, 17 сентября, дождь пройдет в западных и местами в северных областях Украины. Днем температура воздуха по стране составит +21…+30 градусов. 

По предварительному прогнозу, с 18 сентября в Украине снова установится сухая погода, дожди вернутся аж 28 числа. В этот день осадки ожидаются местами в западных, южных и центральных регионах. Периодические дожди будут идти по всей Украине до конца сентября и в начале октября. При этом значительного похолодание не ожидается: температура воздуха будет стабильно подниматься до +15…+20 градусов.

Погода в Украине

В понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло, температура днем поднимется до +31°, без осадков.

Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на этой неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится, небольшое похолодание ожидается только на выходных.  

Ранее сообщалось, что в ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 24 сентября. 

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине
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