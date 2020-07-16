Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области
Возможно затопление сельхозугодий и приусадебных участков.
В течение 16-17 июля на реках Волынской области ожидается повышение уровней воды.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, 16-17 июля при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.
Напомним, в четверг, 16 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.
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