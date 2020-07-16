Синоптики предупредили о грозах в западных областях Украины

09:48, 16 июля 2020
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Грозы ожидаются в течение 16 июля.

Синоптики предупредили о грозе в западных областях / фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозе в западных областях / фото УНИАН

В четверг, 16 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 16 июля грозы ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 16 июля в Украине без осадков, температура до +28°.

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Теги: #погода#Гроза
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