Синоптики предупредили о грозах в западных областях Украины

Грозы ожидаются в течение 16 июля.

Синоптики предупредили о грозе в западных областях / фото УНИАН

В четверг, 16 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 16 июля грозы ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 16 июля в Украине без осадков, температура до +28°.