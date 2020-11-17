Зима идет: синоптик рассказала, где в ближайшее время ожидать снег
Завтра снег выпадет в большинстве северных и центральных областей, а затем - на востоке страны.
В ближайшие дни снег выпадет практически на всей территории Украины.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"Сегодня на вечер в Киевской и Житомирской области чуть пройдет снег. В последующие двое суток в ночные часы снег будет в большинстве северных и центральных областей - и потом на востоке страны", - рассказала синоптик.
По ее словам, в большинстве регионов ожидается минусовая температура.
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"Ну как для востока - это уже практически зима, там температуры выше нуля уже нет - и в ближайшие 5 суток повышения не ожидается. Для запада пока преобладают положительные температуры, ночью тоже, поэтому для этого региона еще зима не пришла. А центральные, северные и южные области еще в таком плюс-минус диапазоне — от -3, -4 до +3 градусов, такой диапазон сохранится на этой неделе. Скажем так, это близко к климатической норме", - сказала Голеня.
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