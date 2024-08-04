Наталка Диденко отметила, что новая волна жары будет не очень долгой.

В Украину возвращается жара. Уже через неделю температура может подняться до +40 градусов.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ориентировочно с 13-14 августа Украину накроет новая волна жары.

"Температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, кое-где выше", - отметила синоптик.

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При этом она предупредила, что на 15 августа прогнозируется до +40 градусов.

"Ослабление жары, по предварительным опять же прогнозам, с 19 августа", - подчеркнула Диденко.

Что касается прогноза погоды на понедельник, 5 августа, то синоптик указала, что ожидаются дожди, иногда с грозами, на юго-востоке, востоке страны и в западных областях. На остальной же территории будет сухая погода.

"5 августа температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня +24+29 градусов, на юге местами до +30 градусов, в западных областях воздух будет завтра самым свежим, не выше +20+25 градусов. В Киеве 5 августа предполагается сухая погода с дневной температурой воздуха около +25 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 4 августа

В воскресенье погода в Украине начнет меняться. Осадки начнут покидать западные и северные области страны, смещаясь на юг и восток, благодаря чему температура там снизится.

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