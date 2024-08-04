Во многих областях пройдут дожди с грозами.

В воскресенье, 4 августа, погода в Украине начнет меняться. Осадки начнут покидать западные и северные области страны, смещаясь на юг и восток, благодаря чему температура там снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно сухая погода с небольшой облачностью. Оставшиеся дожди покапают только в Хмельницкой и Черновицкой областях. Температура днем будет комфортной, +23°...+25°.

На севере Украины Дожи и грозы вероятны только в Киевской и Сумской областях. Тут также будет небольшая облачность, а столбики термометров покажут +22°...+24°.

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На восток Украины сегодня придут грозы, благодаря чему температура тут снизится до +27°...+29°, только на крайнем востоке воздух еще прогреется до +33°.

Жителей центральных областей сегодня ждут дожди, грозы и температурные контрасты. В Черкасской и Винницкой областях будет +23°...+24°, на Полтавщине и в Кропивницком - до +25°, в районе Днепра ожидается +26°, а на юге Днепропетровской области температура поднимется до +28°.

На юге Украины сегодня также будет дождить, местами осадки будут с грозами. Столбики термометров покажут +27°...+31°.

Приметы погоды 4 августа

Если в этот день нром гремит беспрерывно, то будет град.

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