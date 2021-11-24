По данным синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине осадков не ожидается, однако во многих областях усилится ветер.

В четверг, 25 ноября, в большинстве областей Украины будет наблюдаться усиление ветра.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее вероятен в северных, западных и центральных областях Украины. Будьте осторожными и закутанными поплотнее!" - предупредила она.

По данным синоптика, завтра в Украине осадков не ожидается.

"Днем температура составит +3...+7 градусов, на востоке и на северо-востоке +1...+4 градуса", - рассказала она.

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По ее словам, ближайшей ночью еще поморозит восточную часть Украины, -3...-8 градусов. На остальной территории будет около нуля.

"В дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки - больше всего их придется на ночь и утро субботы", - спрогнозировала синоптик.

Напомним, согласно прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, самым холодным месяцем будет январь, а больше всего снега этой зимой выпадет в феврале.

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Автор: Екатерина Лиманская