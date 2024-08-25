В понедельник столбики термометров поднимутся до +34.

В Украине понедельник будет жарким, и в течение недели температура не будет снижаться. Такой прогноз обнародовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 26-го августа максимальная температура воздуха составит +30...+34 градуса, местами +34...+36 градусов.

"Дождей не видно, повсюду будет солнечно, сухо, соответственно, растет пожарная опасность", - предупредила синоптик.

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В Киеве в понедельник жара еще немного усилится - днем будет до +33, +34 градуса.

В течение недели погодная ситуация не изменится, в Украине будет продолжаться жара.

"Одна надежда - на хотя бы немного более свежие ночи и утро. Однако днем практически повсеместно будет выше +30 градусов", - рассказала Диденко.

Погода в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что ближайшие выходные в Украине будут солнечными, теплыми и без осадков. По словам эксперта, над большей частью Восточной Европы сформировалось поле высокого давления, что способствует спокойным погодным условиям на большой территории. Это означает, что значительных колебаний температуры не будет, а осадки почти полностью отсутствуют.

Сегодня во всех регионах Украины столбики термометров поднимутся выше +30. Жарче всего будет в центральных и южных областях, где температура достигнет +35°...+37°. Осадков не ожидается, небо будет ясным практически везде, лишь на западе небольшая облачность.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что отдохнуть от жары можно будет только 1-2 сентября, когда температура снизится до комфортной.

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