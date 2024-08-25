Последнее августовское воскресенье в Украине будет жарким. Температура повысится по всей стране до +30°...+35°, местами разогреет до +36°...+37°. Солнца станет больше, а вот осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Столбики термометров покажут +30°...+31°, а на Закарпатье воздух прогреется до +33°.
На севере Украины сегодня будет ясно и безоблачно, а воздух тут прогреется до +30°...+34°.
Жарко сегодня будет и на востоке Украины, где столбики термометров покажут +30°...+35°. Тут также ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца.
В центральной части Украины тоже будет практически безоблачно. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будет около +33°, а в Кировоградской и Днепропетровской будет сильная жара до +35°...+37°.
Очень жарко будет и на юге старны, где столбики термометров покажут +35°...+37°. Только на побережье в Крыму будет около +31°. Также без осадков.
Народный прогноз на 25 августа
25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. Надо было разобраться там, чтобы было куда убирать летнюю упряжь, соху, борону, нельзя было допустить, чтобы "на поветях черт ногу переломил".