В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
Без осадков будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.
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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +26°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+22°... +11°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+16°... +1°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+19°... +7°
- Киев+16°... +3°
- Кропивницкий+21°... +7°
- Луганск+19°... +12°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+20°... +11°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+9°... 0°
- Симферополь+24°... +15°
- Сумы+15°... +4°
- Тернополь+13°... +3°
- Харьков+17°... +9°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+19°... +5°
- Черкассы+22°... +7°
- Чернигов+10°... +1°
- Черновцы+25°... +8°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+10 °
Влажность:67 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:57
Закат20:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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