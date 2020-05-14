В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)

Без осадков будет на юге и востоке.

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Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +26°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +23°.

УНИАН

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