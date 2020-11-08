Без ливней, но с туманами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни – прогноз синоптика
Сильных дождей в Украине в ближайшее время не ожидается.
В ближайшие дни в Украине осадков не ожидается, при этом температура воздуха будет постепенно снижаться.
На выходных в Украине будет прохладно и сухо, в некоторых областях покажется солнце (карта)Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Как отметила Диденко, сильных дождей в Украине в ближайшее время не ожидается, возможны туманы.
«Всем лентяям можно как раз подогнать «хвосты», что-то демонтировать, убрать, словом, на голову ничего не будет капать. Разве что туманы заволочат видимость… Но убрать на балконе или во дворе туманы с романтической дымкой явно не помешают», – отметила она.
Синоптик добавила, что 9 ноября в течение дня температура воздуха составит +7+12 градусов, на Юге +10+14 градусов. В дальнейшем будет становиться холоднее на 2-5 градусов, пока во второй половине недели не появятся ночные морозы.
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- Винница+12°... +3°
- Днепр+11°... +6°
- Донецк+11°... +6°
- Житомир+12°... +4°
- Запорожье+14°... +6°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+10°... +5°
- Кропивницкий+13°... +4°
- Луганск+11°... +7°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+14°... +2°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+8°... +4°
- Ровно+11°... +5°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы+8°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+9°... +5°
- Херсон+14°... +5°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+11°... +6°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+9°... +1°