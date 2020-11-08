Без ливней, но с туманами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни – прогноз синоптика

Сильных дождей в Украине в ближайшее время не ожидается.

Погода в Украине / фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине осадков не ожидается, при этом температура воздуха будет постепенно снижаться.

Читайте также На выходных в Украине будет прохладно и сухо, в некоторых областях покажется солнце (карта)Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Как отметила Диденко, сильных дождей в Украине в ближайшее время не ожидается, возможны туманы.

«Всем лентяям можно как раз подогнать «хвосты», что-то демонтировать, убрать, словом, на голову ничего не будет капать. Разве что туманы заволочат видимость… Но убрать на балконе или во дворе туманы с романтической дымкой явно не помешают», – отметила она.

Синоптик добавила, что 9 ноября в течение дня температура воздуха составит +7+12 градусов, на Юге +10+14 градусов. В дальнейшем будет становиться холоднее на 2-5 градусов, пока во второй половине недели не появятся ночные морозы.

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