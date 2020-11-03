Синоптик рассказал, как скоро в Украину придут снег и морозы
Синоптик дал прогноз на ближайшие дни
Морозы на территории Украины могут наблюдаться с 5-6 ноября, мокрый снег в Карпатах возможен в ближайшие дни.
Сегодня в Киеве немного потеплеет, без осадков
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. "Ночные температуры от 0 до 5 градусов, местами в воздухе даже до -2 градусов – это преимущественно северные и северо-восточные области. А дневные - 5-10 градусов тепла", – уточнил он.
По словам синоптика, ближайшие четыре дня погода существенно не изменится. "2-3 дня на территории Украины будут наблюдаться небольшие дожди, только в западных областях они будут умеренными, кое-где в Карпатских горах даже дожди с мокрым снегом, но температура будет сохраняться еще довольно высокая. Ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла".
Он добавил, что с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.
Какой будет погода в Украине в ноябре 2020
- По прогнозам синоптиков, последний месяц осени будет таким, как и октябрь — температура ожидается теплее от климатической нормы на несколько градусов.
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°