Синоптик рассказал, как скоро в Украину придут снег и морозы

Синоптик дал прогноз на ближайшие дни

Появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Морозы на территории Украины могут наблюдаться с 5-6 ноября, мокрый снег в Карпатах возможен в ближайшие дни.

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Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. "Ночные температуры от 0 до 5 градусов, местами в воздухе даже до -2 градусов – это преимущественно северные и северо-восточные области. А дневные - 5-10 градусов тепла", – уточнил он.

По словам синоптика, ближайшие четыре дня погода существенно не изменится. "2-3 дня на территории Украины будут наблюдаться небольшие дожди, только в западных областях они будут умеренными, кое-где в Карпатских горах даже дожди с мокрым снегом, но температура будет сохраняться еще довольно высокая. Ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла".

Он добавил, что с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.

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