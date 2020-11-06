Арктический воздух принесет в Украину первые морозы - синоптик
На выходных - без осадков.
Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Ожидаются туманы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На выходных в Украине будет прохладно и сухо, в некоторых областях покажется солнце (карта)
"Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня + 8...+ 13 градусов, на юге +12...+15 градусов", - написала она.
В Киеве 7-8 ноября дождей не будет, но ожидается туман.
В ночные часы ожидается +5...+ 7 градусов, в течение дня + 10 градусов.
"На следующей неделе начнет к нам затекать воздух арктического происхождения, появятся первые морозы", - предупредила Диденко.
Прогноз погоды на зиму 2020 года
Нынешняя зима, по прогнозам синоптиков, тоже будет аномальной как и прошлая.
По прогнозам мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале этого столетия.
По словам заведующего отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, на погоду в Украине будет сильно влиять холодное течение в тропиках Тихого океана.
"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание. И оно влияет на общую циркуляцию атмосферы... Может быть очень тепло как для зимы. Но могут быть и вторжения холодного воздуха. Поэтому кратковременные морозы не отбрасываются", - предупреждает она.
Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться.
- Винница+7°... +5°
- Днепр+8°... +6°
- Донецк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запорожье+9°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +6°
- Киев+9°... +6°
- Кропивницкий+9°... +5°
- Луганск+9°... +5°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +5°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы+9°... +4°
- Тернополь+7°... +6°
- Харьков+8°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницкий+9°... +6°
- Черкассы+9°... +5°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+11°... +7°