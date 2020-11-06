Арктический воздух принесет в Украину первые морозы - синоптик

14:36, 6 ноября 2020
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На выходных - без осадков.

На следующей неделе украинцев ждет холодная погода / provse.today
На следующей неделе украинцев ждет холодная погода / provse.today

Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Ожидаются туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На выходных в Украине будет прохладно и сухо, в некоторых областях покажется солнце (карта)

"Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня + 8...+ 13 градусов, на юге +12...+15 градусов", - написала она.

В Киеве 7-8 ноября дождей не будет, но ожидается туман.

В ночные часы ожидается +5...+ 7 градусов, в течение дня + 10 градусов.

"На следующей неделе начнет к нам затекать воздух арктического происхождения, появятся первые морозы", - предупредила Диденко.

Прогноз погоды на зиму 2020 года

Нынешняя зима, по прогнозам синоптиков, тоже будет аномальной как и прошлая.

По прогнозам мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале этого столетия. 

По словам заведующего отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, на погоду в Украине будет сильно влиять холодное течение в тропиках Тихого океана.

"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание. И оно влияет на общую циркуляцию атмосферы... Может быть очень тепло как для зимы. Но могут быть и вторжения холодного воздуха. Поэтому кратковременные морозы не отбрасываются", - предупреждает она.

Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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