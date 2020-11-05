Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые морозы

Дневная температура в течение недели существенно не снизится.

На следующей неделе украинцев ожидают морозы / Фото УНИАН

Первые морозы, хотя и небольшие, придут в Украину в ближайшую среду, 11 ноября.

Об сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Но пока, до конца недели дневная температура воздуха существенно не снизится. Завтра, 6-го ноября, будет немного свежее, в течение дня +6°...+10°, на юге до +12°", - написала она.

В субботу-воскресенье станет теплее: +8°...+13°.

Ветер в пятницу северо-западный, вероятны сильные порывы. Дождя 6 ноября не предвидится, ожидаются туманы.

В Киеве пятница ожидается без дождя, ветренной, с температурой воздуха около +8°. В субботу-воскресенье в столице удержится сухая погода, немного потеплеет, где-то до +10°...+12°.

А со среды, с 11-го ноября постепенно будет заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем до +1°...+6°.

Погода на конец недели от Натальи Диденко

Антициклон будет блокировать дожди в Украине весь конец недели - 6, 7 и 8 ноября.

"Мощный огромный антициклон - область высокого атмосферного давления и сухой погоды - раскинул свои метеорологические лапы от Ирландии через всю континентальную Европу до Украины. Поэтому и пропустит завтра мышь-фронт в наши западные и северные области. Там пройдут дожди", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

Также ожидаются сильные туманы: видимость будет ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров.