Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые морозы
Дневная температура в течение недели существенно не снизится.
Первые морозы, хотя и небольшие, придут в Украину в ближайшую среду, 11 ноября.
Об сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Но пока, до конца недели дневная температура воздуха существенно не снизится. Завтра, 6-го ноября, будет немного свежее, в течение дня +6°...+10°, на юге до +12°", - написала она.
В субботу-воскресенье станет теплее: +8°...+13°.
Ветер в пятницу северо-западный, вероятны сильные порывы. Дождя 6 ноября не предвидится, ожидаются туманы.
В Киеве пятница ожидается без дождя, ветренной, с температурой воздуха около +8°. В субботу-воскресенье в столице удержится сухая погода, немного потеплеет, где-то до +10°...+12°.
А со среды, с 11-го ноября постепенно будет заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем до +1°...+6°.
Погода на конец недели от Натальи Диденко
Антициклон будет блокировать дожди в Украине весь конец недели - 6, 7 и 8 ноября.
"Мощный огромный антициклон - область высокого атмосферного давления и сухой погоды - раскинул свои метеорологические лапы от Ирландии через всю континентальную Европу до Украины. Поэтому и пропустит завтра мышь-фронт в наши западные и северные области. Там пройдут дожди", - рассказала синоптик Наталья Диденко.
Также ожидаются сильные туманы: видимость будет ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров.
- Винница+7°... +5°
- Днепр+8°... +7°
- Донецк+10°... +6°
- Житомир+8°... +7°
- Запорожье+9°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +6°
- Киев+9°... +7°
- Кропивницкий+8°... +6°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+8°... +7°
- Львов+7°... +5°
- Николаев+11°... +5°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+8°... +7°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+9°... +5°
- Тернополь+7°... +6°
- Харьков+8°... +6°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницкий+8°... +5°
- Черкассы+9°... +6°
- Чернигов+9°... +5°
- Черновцы+10°... +6°