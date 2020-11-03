Атмосферный фронт несет похолодание в Украину - синоптик
Также в западных и северных областях будет дождливо.
В четверг, 5 ноября, в Украину придет атмосферный фронт.
Сегодня Украину зальют дожди, местами ливни (карта)
Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области Украины, а на Западе после его прохождения 5-го октября похолодает до +5+9 градусов.
Прогноз синоптика Владислава Билыка на ближайшие дни
- По прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислава Билыка, морозы на территории Украины могут наблюдаться с 5-6 ноября, мокрый снег в Карпатах возможен в ближайшие дни.
- Синоптик отметил, что ближайшие четыре дня погода существенно не изменится: ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла.
- Он добавил, что с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.
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