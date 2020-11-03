Атмосферный фронт несет похолодание в Украину - синоптик

15:57, 3 ноября 2020
726

Также в западных и северных областях будет дождливо.

В Украине похолодает / фото УНИАН
В Украине похолодает / фото УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Украину придет атмосферный фронт.

Сегодня Украину зальют дожди, местами ливни (карта)

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области Украины, а на Западе после его прохождения 5-го октября похолодает до +5+9 градусов. 

Прогноз синоптика Владислава Билыка на ближайшие дни

  • По прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислава Билыка, морозы на территории Украины могут наблюдаться с 5-6 ноября, мокрый снег в Карпатах возможен в ближайшие дни.
  • Синоптик отметил, что ближайшие четыре дня погода существенно не изменится: ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла.
  • Он добавил, что с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптик
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
68 %
772 мм
4.0 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять