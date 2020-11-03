Атмосферный фронт несет похолодание в Украину - синоптик

Также в западных и северных областях будет дождливо.

В Украине похолодает / фото УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Украину придет атмосферный фронт.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области Украины, а на Западе после его прохождения 5-го октября похолодает до +5+9 градусов.

Прогноз синоптика Владислава Билыка на ближайшие дни