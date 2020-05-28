Сегодня в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (карта)

08:00, 28 мая 2020
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Теплее всего будет на востоке.

В Украине сегодня пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com
В Украине сегодня пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 28 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +9°, днем до +24°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +19°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +11°, днем до +18°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +10°, днем до +24°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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