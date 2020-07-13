Почти по всей стране ожидаются грозы.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 13 июля / фото УНИАН

В понедельник, 13 июля, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.