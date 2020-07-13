Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

08:00, 13 июля 2020
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Самая жаркая погода будет на востоке.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com
В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области

На востоке пройдут дожди, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +19°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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