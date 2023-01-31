На севере Украины ожидаются затопления. Самая сложная ситуация будет в Черниговском районе Черниговской области.

На севере Украины из-за затоплений объявили красный уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"31 января - 2 февраля на участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) будет значительное затопление поймы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, ожидается нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел. Объявлен III уровень опасности - красный.

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Также в эти дни на участке Десны Новгород-Северский - Макошино (Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы Черниговской области) будет происходить дальнейшее восстановление и усиление ледовых явлений.

"Возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 - 0,2 метра за сутки, удержание и увеличение затопления поймы и нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны", - говорится в предупреждении.

А на реке Снов сохранится превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. В связи с этим объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Историческое наводнение в Черниговской области

Как сообщалось ранее, на Черниговщине из-за зимнего наводнения подтоплено 130 домохозяйств и нарушено прямое сообщение с более чем 10 селами.

По оценкам специалистов, в этом году наблюдается наибольшее зимнее наводнение на Десне за почти 130 лет наблюдений. Подтоплений дорог и домохозяйств зимой местные жители не наблюдали последние где-то полвека.

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