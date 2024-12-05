До дня Николая нужно успеть убрать дом и сделать доброе дело.

Приближается День святого Николая, на который принято дарить подарки детям. И детвора, и взрослые с нетерпением ждут праздника. К этому важному торжеству важно заранее подготовиться. Мы рассказали, что нужно делать в ночь на святого Николая и в сам праздник, чтобы привлечь счастье.

Что сделать на День святого Николая - 5 важных ритуалов

В Украине этот праздник богат традициями. На Николая наши предки варили каши и пиво, святили в церкви хлеб и зерно, приглашали в гости родственников. Крестьяне кропили святой водой домашний скот. Девушки гадали на суженых и судьбу.

Уберите дом

На праздник святого Николая запрещена работа по дому, уборка и стирка. Поэтому 5 декабря подготовьтесь к празднику и наведите порядок в доме. Заранее помойте тарелки и вынесите мусор.

Попросите прощения

Этот праздник считается семейным и хорошо подходит для примирения. Если вы в чем-то провинились перед близкими, то попросите прощения и простите чужую вину. По возможности день стоит провести с родными или хотя бы позвонить им.

Приготовьте николайчики

Главным блюдом дня считаются николайчики - традиционные пряники с мёдом и пряностями. Изделия делают в форме ёлки или Николая Чудотворца, украшают глазурью и раздают детям.

Сделайте доброе дело

Николай Чудотворец при жизни прославился хорошими безвозмездными делами. Поэтому в день его памяти стоит сделать добрый поступок, помочь обездоленным людям или сделать пожертвование на благотворительность. Рассказывать о сделанном никому не следует. По приметам, сделанное 6 декабря добро вернется к человеку в тройном размере и не останется незамеченным Николаем.

Помолитесь

На сам праздник читают молитвы на Николая Чудотворца. Молиться можно как в храме, так и дома - главное, чтобы слова были искренними. Что можно попросить у святого Николая? Здоровья, семейного счастья, прощения грехов и утешения в горе. А также детского здоровья и благополучия, ведь святой считается покровителем всех детей.

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