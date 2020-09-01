Завтра в Украине без осадков, температура до +36° (карта)

16:30, 1 сентября 2020
124
0

По всей стране завтра будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS
Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в Украине будет без осадков, температура поднимется до +36°.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

  • В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +32°.
  • В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +31°.
  • Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +21°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +23°, без осадков. 
  • В Ривном в среду облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +35°.
  • В Хмельницком завтра ночью +14°, днем +25°, без осадков. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +13°, днем +25°. 
  • В Черновцах в среду без осадков, ночью +16°, днем +28°.
  • В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +17°...+32°.
  • В Житомире в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +30°.
  • В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков. 
  • В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +16°, днем +35°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+34°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +31°. 
  • В Херсоне в среду ночью +17°, днем +35°, без осадков. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +18°, днем +34°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +16°...+33°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +34°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +36°.
  • В Симферополе в среду без осадков, +19°...+33°.
  • В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +14°, днем +34°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +16°, днем +35°. 

По народному прогнозу, 2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.

Погода в Украине на 2 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 2 сентября / УНИАН

Погода в Украине

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. 

В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября. 

Во вторник, 1 сентября, в Украине будет очень жарко и практически без осадков. На юге и востоке страны температура днем поднимется до +35°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
87 %
755 мм
2.4 м/с
50 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять