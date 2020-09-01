Завтра в Украине без осадков, температура до +36° (карта)

По всей стране завтра будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в Украине будет без осадков, температура поднимется до +36°.

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В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +32°.

В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +31°.

Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +21°.

В Луцке ночью +12°, днем +23°, без осадков.

В Ривном в среду облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +35°.

В Хмельницком завтра ночью +14°, днем +25°, без осадков.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +13°, днем +25°.

В Черновцах в среду без осадков, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +17°...+32°.

В Житомире в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.

В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +16°, днем +35°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+34°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +35°, без осадков.

В Николаеве завтра без осадков, ночью +18°, днем +34°.

В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.

В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +16°...+33°.

В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +34°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +36°.

В Симферополе в среду без осадков, +19°...+33°.

В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +14°, днем +34°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +16°, днем +35°.

По народному прогнозу, 2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.

Погода в Украине на 2 сентября / УНИАН

Погода в Украине

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.

В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.

Во вторник, 1 сентября, в Украине будет очень жарко и практически без осадков. На юге и востоке страны температура днем поднимется до +35°.