Завтра в Украине без осадков, температура до +36° (карта)
По всей стране завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в Украине будет без осадков, температура поднимется до +36°.
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди
- В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +32°.
- В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +31°.
- Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +21°.
- В Луцке ночью +12°, днем +23°, без осадков.
- В Ривном в среду облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +35°.
- В Хмельницком завтра ночью +14°, днем +25°, без осадков.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +13°, днем +25°.
- В Черновцах в среду без осадков, ночью +16°, днем +28°.
- В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +17°...+32°.
- В Житомире в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.
- В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +16°, днем +35°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+34°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Херсоне в среду ночью +17°, днем +35°, без осадков.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +18°, днем +34°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +16°...+33°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +34°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +36°.
- В Симферополе в среду без осадков, +19°...+33°.
- В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +14°, днем +34°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +16°, днем +35°.
По народному прогнозу, 2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.
Погода в Украине
Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.
Во вторник, 1 сентября, в Украине будет очень жарко и практически без осадков. На юге и востоке страны температура днем поднимется до +35°.
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Погода в Украине
- Винница+33°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+35°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+36°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+32°... +18°
- Кропивницкий+35°... +15°
- Луганск+35°... +16°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +14°
- Николаев+36°... +15°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+33°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+34°... +17°
- Сумы+32°... +17°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+36°... +15°
- Хмельницкий+32°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+30°... +14°
- Черновцы+26°... +17°
Виргиния, США
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