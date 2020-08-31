Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)
Жарко будет по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 сентября, в Украине практически без осадков, температура до +35°.
Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября
На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +35°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.
По народному прогнозу, 1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Уже начинало опадать листья с лещины. Стратилат день пришел - овес созрел. Тепляк держится - лету вслед кланяется. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.
Погода в Украине
- На этой неделе по всей Украине ожидается жаркая погода, в западных областях местами пройдут дожди.
- В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
- В понедельник, 31 августа, по всей Украине будет очень жарко, температура днем до +35°. При этом дождей в стране не ожидается.
- Винница+33°... +18°
- Днепр+35°... +17°
- Донецк+33°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+34°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+32°... +20°
- Кропивницкий+34°... +15°
- Луганск+33°... +15°
- Луцк+29°... +14°
- Львов+28°... +13°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+29°... +20°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+31°... +14°
- Симферополь+33°... +15°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+32°... +14°
- Харьков+33°... +14°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+33°... +16°
- Черкассы+34°... +15°
- Чернигов+30°... +15°
- Черновцы+33°... +16°