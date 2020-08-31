Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)

Жарко будет по всей стране.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 сентября, в Украине практически без осадков, температура до +35°.

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На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +35°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.

Погода на 1 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Уже начинало опадать листья с лещины. Стратилат день пришел - овес созрел. Тепляк держится - лету вслед кланяется. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

Погода в Украине