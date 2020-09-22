В Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Пожары могут вспыхнуть в большинстве областей.

На прошлой неделе в Украине в результате пожаров погибли 18 человек / фото ГСЧС

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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«22 сентября в Украине, кроме Волынской, большинства районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности», - сказано в сообщении.

Также ГСЧС информирует, что на прошлой неделе в Украине в результате пожаров погибли 18 человек.

Всего было ликвидировано 3 тыс. 187 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 611 зданий и 60 единиц техники.

Ориентировочные убытки от пожаров, по оперативным данным, составляют 8 млн 145 тыс. грн.

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Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в течение недели температура достигнет отметок в + 25...+29°. В среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.