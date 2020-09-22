В Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Пожары могут вспыхнуть в большинстве областей.
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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«22 сентября в Украине, кроме Волынской, большинства районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности», - сказано в сообщении.
Также ГСЧС информирует, что на прошлой неделе в Украине в результате пожаров погибли 18 человек.
Всего было ликвидировано 3 тыс. 187 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 611 зданий и 60 единиц техники.
Ориентировочные убытки от пожаров, по оперативным данным, составляют 8 млн 145 тыс. грн.
Прогноз погоды в Украине на неделю: лето не отступит
Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в течение недели температура достигнет отметок в + 25...+29°. В среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.
- Винница+25°... +10°
- Днепр+24°... +9°
- Донецк+24°... +5°
- Житомир+26°... +7°
- Запорожье+24°... +7°
- Ивано-Франковск+26°... +9°
- Киев+25°... +8°
- Кропивницкий+24°... +4°
- Луганск+23°... +6°
- Луцк+26°... +10°
- Львов+26°... +8°
- Николаев+25°... +6°
- Одесса+22°... +12°
- Полтава+23°... +8°
- Ровно+27°... +9°
- Симферополь+24°... +8°
- Сумы+23°... +5°
- Тернополь+25°... +8°
- Харьков+23°... +8°
- Херсон+25°... +8°
- Хмельницкий+25°... +9°
- Черкассы+24°... +6°
- Чернигов+25°... +6°
- Черновцы+25°... +10°