Ближайшей ночью в Украине будет морозно.

В среду, 24 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон по имени Walpurga. Поэтому в большинстве областей ожидается сухая и морозная погода, однако кое-где все же будет снежить.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"У нас завтра действительно высокое атмосферное давление, сухая, без осадков погода. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях", - рассказала она

По словам синоптика, температура воздуха в Украине будет низкой. Так, ближайшей ночью ожидается от -3° до +3°; в восточных областях, на Полтавщине и Сумщине - до -3°...-9°. Завтра днем в большинстве областей Украины ожидается 0°...+5°.

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"Зима-близко! Хотя на выходных потеплеет", - резюмировала синоптик.

Напомним, сегодня, по словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве ожидается первый снег. Синоптик призвала готовиться к зимним осадкам, поскольку "снег, кроме красивой романтической картинки, может осложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах".

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Автор: Екатерина Лиманская