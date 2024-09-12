Хватайте зонтики: синоптик предупредила, где 13 сентября будут лить дожди

Синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди "всем не угодят, однако местами возможны почти везде".

В пятницу, 13 сентября, погода в Украине будет теплой, особенно, если сравнить с Альпами, где будет снег.

"Температура воздуха составит у нас днем +25+29 градусов, на востоке, в центре и на юге до +31. Дожди завтра еще будут ходить туда-сюда", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди "всем не угодят, однако местами возможны почти везде", кроме областей на западе Украины. Однако там в дальнейшем еще хватит осадков.

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Согласно прогнозу погоды, в восточных областях ожидаются порывы юго-восточного ветра, которые будут достигать штормовых на уровне 15-20 метров в секунду.

В украинской столице, Киеве, погода 13-го сентября будет также освежающей. Временами возможен дождь, но это больше вечером. Температура воздуха разогреется до +26+28 градусов. Погода будет теплой еще долго.

Прогноз погоды в Украине

Как отметили в Украинском гидрометцентр, на текущей неделе погода в Украине изменится. На правобережье страны пройдут кратковременные дожди, а в западных областях прогнозируется незначительное снижение температуры. 11-12 сентября на востоке и юге страны разогреет до +32°.

До конца текущей недели в большинстве областей Украины сохранится очень теплая и даже жаркая погода. Однако на западе Украины уже будет преобладать осенняя прохлада +14°...+19° днем, а ночью вообще температура будет падать до +5°...+10. Периодически в Украине будут идти дожди, ожидаются грозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

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